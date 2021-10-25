'Ada Masalı'ndan merak uyandıran tanıtım!

Kalpleri ısıtan hikayesiyle büyük ilgi gören ‘Ada Masalı’nın yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Tanıtımda Haziran ile Poyraz’ın hayallerindeki evlerden bahsettikleri romantik konuşmalarının üzerine ikilinin birbirlerinden ayrı kaldıkları hüzünlü anların görüntülerinin düşmesi duygusal bir bölümün habercisi oluyor. Poyraz’ın telaşlı bir şekilde Haziran’ın adını haykırdığı anlar ise yeni bölüme dair merakı artırıyor.Ali Bilgin’in genel yönetmenliğini, Özgür Sevimli’nin ise yönetmenliğini üstlendiği ‘Ada Masalı’nın senaryosu Aksel Bonfil imzası taşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’a Nihan Büyükağaç, İpek Tenolcay, Bülent Çolak, Beril Pozam, Erdem Kaynarca, Rami Narin, Merve Nur Bengi, Fatih Yücebağ, Özge Demirtel, İlkay Akdağlı, Can Kahraman, Eylül Ersöz ve Bedia Ener eşlik ediyor.‘Ada Masalı’ her salı akşamı saat 20.00’de Star TV ekranlarında!