Romantik hikayesiyle ekran başındakileri sımsıcak bir adaya davet eden ‘Ada Masalı’ndan yeni ön izleme sahnesi yayınlandı. Yunan adalarında olduğunu bildiği Haziran ile Görkem’in hareketlerinden şüphelenerek ikilinin aslında Kırlangıç Adası’nda olduğunu fark eden Zeynep, adaya baskın yapıyor. Zeynep’in adaya gelişiyle herkes büyük bir şok yaşıyor. Zeynep ve Selma’nın arasının açılmasına sebep olan şey henüz gizemini korurken Zeynep’in kendisine art arda yalan söyleyen Haziran ve Görkem’e nasıl bir tepki vereceği merak konusu oluyor.‘Ada Masalı’nın oyuncu kadrosunda Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’a İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz, Merve Nur Bengi, Fatih Yücebağ ve Bedia Ener eşlik ediyor. Ali Bilgin’in yönetmenliğini üstlendiği dizinin senaryosu, Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak imzası taşıyor.‘Ada Masalı’ her salı akşamı saat 20.00’de Star TV’de ekranlarında seyirciyle buluşuyor!