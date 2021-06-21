Ada Masalı'ndan yeni tanıtım!

Sımsıcak bir aşk hikayesini keyifli bir dille seyirciye aktaran ‘Ada Masalı’nın yeni bölümünden bir tanıtım daha paylaşıldı. Tanıtımda Haziran, Poyraz’la ortak oldukları otele bir nişan organizasyonu işi alırken Poyraz’ın ilk defa Haziran’ı bir konuda takdir etmesi genç kadının hoşuna gidiyor. Poyraz’ın arkadaşları Haziran’ın Poyraz’ı değiştirdiğini ima ederken Poyraz, bu durumu inkar ediyor. İkilinin tatlı atışmalarının dikkat çektiği tanıtımda adaya Poyraz’ın eski bir arkadaşının geleceği haberi yayılırken bu kişinin Haziran’ın İstanbul’daki ofisten arkadaşı Hakan çıkması Haziran’ı köşeye sıkıştırıyor. Kendisini Yunan adalarında tatilde sanan patronuna söylediği yalanın ve Poyraz’dan sakladığı büyük sırrın ortaya çıkmasından korkan Haziran’ın nasıl bu durumdan kendini kurtaracağı gizemini koruyor.Oyuncu kadrosunda Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’un yanı sıra İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz, Merve Nur Bengi, Fatih Yücebağ ile Bedia Ener gibi genç ve usta isimlerin yer aldığı Ali Bilgin yönetmenliğindeki ‘Ada Masalı’nın senaryosu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak imzası taşıyor.‘Ada Masalı’ her salı akşamı saat 20.00’de renkli hikayesiyle Star TV’de seyirci karşısına çıkıyor!