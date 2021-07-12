'Ada Masalı'ndan yeni tanıtım!

‘Ada Masalı’nın yeni bölümünden eğlenceli bir tanıtım yayınlandı. Haziran ve Poyraz otelin internet sitesine eklemek üzere fotoğraf çekmek için adadaki lavanta tarlasına gidiyor. İkilinin tatlı sert atışmalarının yanı sıra yakınlaşmalarının da dikkat çektiği tanıtımda Poyraz’ın herkesi şaşırtarak Buray’ın sahnesine gitarıyla eşlik etmesi ise yeni bölüme damga vuruyor. Yine günü kurtarmayı başaran Poyraz bu sefer Haziran’ı derinden etkiliyor.‘Ada Masalı’nın oyuncu kadrosunda Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’a İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz, Merve Nur Bengi, Fatih Yücebağ ve Bedia Ener eşlik ediyor. Ali Bilgin’in yönetmenliğini üstlendiği dizinin senaryosu, Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak imzası taşıyor.‘Ada Masalı’ her salı akşamı saat 20.00’de Star TV ekranlarında!