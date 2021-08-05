Renkli karakterleri ve sımsıcak hikayesiyle izleyenleri ekran başına kilitleyen ‘Ada Masalı’nın yayınlanan yeni tanıtımında Poyraz, Haziran’ın adadan gitmesi için elinden geleni yapacağını söylerken Haziran, pes etmemekte kararlı olduğunu gösteriyor. Ada halkı Haziran’a sırtını dönerken genç kadını adada oldukça zorlu süreçler bekliyor. Tanıtımda Haziran’ın depoda kilitli kalması nefeslerin tutulmasına sebep olurken her şeye rağmen Poyraz’ın Haziran’ın yardım çağrısına yetişip yetişemeyeceği ise yeni bölüme dair heyecanı artırıyor.
Ali Bilgin’in genel yönetmenliğini, Özgür Sevimli’nin ise yönetmenliğini üstlendiği Ada Masalı’nın senaryosu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak imzası taşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’a Nihan Büyükağaç, İpek Tenolcay, Bülent Çolak, Beril Pozam, Cem Anıl Kenar, Rami Narin, Merve Nur Bengi, Fatih Yücebağ, Özge Demirtel, İlkay Akdağlı, Can Kahraman, Eylül Ersöz, Mesut Özkeçeci, Bensu Begoviç ve Bedia Ener eşlik ediyor.
Keyifli atmosferi ve romantik hikayesiyle ‘Ada Masalı’ her salı akşamı saat 20.00’de Star TV ekranlarında!
‘ADA MASALI’ 8. BÖLÜM TANITIM:
'Ada Masalı'ndan yeni tanıtım!
Ay Yapım imzalı, Salı akşamlarının sevilen dizisi ‘Ada Masalı’nın yeni tanıtımında Haziran (Ayça Ayşin Turan), büyük sırrının ortaya çıkmasının ardından Poyraz’ın (Alp Navruz) sert tavrının yanı sıra adalıların da tepkisiyle karşı karşıya kalıyor. Haziran’ın yalan ve kötülük ağacını fark eden Poyraz’ın “Poyraz’a aşık oldum.” yazısını gördükten sonra fikrini değiştirip değiştirmeyeceği ise akıllarda soru işareti yaratıyor.
05.08.2021 19:24 Dizi Galeri