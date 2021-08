'Ada Masalı'ndan yeni tanıtım!

Renkli karakterleri ve sımsıcak hikayesiyle izleyenleri ekran başına kilitleyen ‘Ada Masalı’nın yayınlanan yeni tanıtımında Poyraz, Haziran’ın adadan gitmesi için elinden geleni yapacağını söylerken Haziran, pes etmemekte kararlı olduğunu gösteriyor. Ada halkı Haziran’a sırtını dönerken genç kadını adada oldukça zorlu süreçler bekliyor. Tanıtımda Haziran’ın depoda kilitli kalması nefeslerin tutulmasına sebep olurken her şeye rağmen Poyraz’ın Haziran’ın yardım çağrısına yetişip yetişemeyeceği ise yeni bölüme dair heyecanı artırıyor.Ali Bilgin’in genel yönetmenliğini, Özgür Sevimli’nin ise yönetmenliğini üstlendiği Ada Masalı’nın senaryosu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak imzası taşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’a Nihan Büyükağaç, İpek Tenolcay, Bülent Çolak, Beril Pozam, Cem Anıl Kenar, Rami Narin, Merve Nur Bengi, Fatih Yücebağ, Özge Demirtel, İlkay Akdağlı, Can Kahraman, Eylül Ersöz, Mesut Özkeçeci, Bensu Begoviç ve Bedia Ener eşlik ediyor.Keyifli atmosferi ve romantik hikayesiyle ‘Ada Masalı’ her salı akşamı saat 20.00’de Star TV ekranlarında!