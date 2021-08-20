'Ada Masalı'ndan yeni tanıtım!

‘Ada Masalı’nın yeni bölümünde Poyraz’ın fabrikadan kalan zeytinyağları sattığı birbirlerine çok aşık yaşlı bir çiftin evine Haziran’la yaptığı ziyaret, eğlenceli anlara sahne oluyor. Yaşlı çiftin ilişkisi methedildiği gibi çıkmazken ikilinin bir de kavgaya tutuşması Haziran ve Poyraz’ı taraf seçmeye itiyor. Tanıtımda Haziran’ın yaşlı amcanın Poyraz’ın ise yaşlı teyzenin tarafını tuttuğu anlar izleyenler için kahkaha dolu bir bölümün habercisi olurken bu durum ikiliye ilişkilerini gözden geçirme fırsatı sunuyor. Haziran Poyraz’a kendisini affedip affetmediğini sorarken Poyraz’ın vereceği cevap ise heyecanla bekleniyor. Batu’nun Poyraz’ı kışkırtmak için söylediği sözler, ikili arasındaki büyük kavganın fitilini ateşliyor.Ali Bilgin’in genel yönetmenliğini, Özgür Sevimli’nin ise yönetmenliğini üstlendiği ‘Ada Masalı’nın senaryosu Aksel Bonfil imzası taşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’a Nihan Büyükağaç, İpek Tenolcay, Bülent Çolak, Beril Pozam, Rami Narin, Merve Nur Bengi, Fatih Yücebağ, Özge Demirtel, İlkay Akdağlı, Can Kahraman, Eylül Ersöz, Bensu Begoviç ve Bedia Ener eşlik ediyor.‘Ada Masalı’ her salı akşamı saat 20.00’de Star TV ekranlarında!