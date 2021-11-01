'Ada Masalı'ndan yeni tanıtım!

‘Ada Masalı’nın 20. bölümünden yeni tanıtım yayınlandı. Tanıtımda Poyraz, Haziran’ı kurtarmak için her şeyini veriyor. Zeynep (İpek Tenolcay), kızının kaçırılmasıyla perişan olurken yakınları Zeynep’i yalnız bırakmıyor. Batu birileri adına iyi bir şeyler yapmak için Haziran’ı kurtarmaya çalışırken İdil (Beril Pozam) de onun peşinden gidiyor. Herkesin Haziran’ın bulunması için seferber olduğu ‘Ada Masalı’nın yeni bölümünde Sinan’ın Haziran ile Poyraz’a silah doğrulttuğu anlar yeni bölüm heyecanını artırıyor.Ali Bilgin’in genel yönetmenliğini, Özgür Sevimli’nin ise yönetmenliğini üstlendiği ‘Ada Masalı’nın senaryosu Aksel Bonfil imzası taşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’a Nihan Büyükağaç, İpek Tenolcay, Bülent Çolak, Beril Pozam, Erdem Kaynarca, Rami Narin, Merve Nur Bengi, Fatih Yücebağ, Özge Demirtel, İlkay Akdağlı, Can Kahraman, Eylül Ersöz ve Bedia Ener eşlik ediyor.‘Ada Masalı’ her salı akşamı saat 20.00’de Star TV ekranlarında!