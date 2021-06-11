'Ada Masalı'nın afişi yayınlandı

Yaz sezonuna damga vuracak yılın çifti Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’u bir araya getiren, tanıtımlarıyla şimdiden çok konuşulan ‘Ada Masalı’ için geri sayım başladı. 15 Haziran Salı akşamı Star TV’de ekran yolculuğuna başlayacak dizinin afişi bugün seyircinin beğenisine sunuldu. Sahilde Ayça Ayşin Turan, Alp Navruz, Özge Demirtel, Rami Narin, Cem Anıl Kenar ve Beril Pozam’ı buluşturan afiş, sımsıcak bir hikayenin sinyallerini verirken genç ve dinamik kadrosuyla ‘Ada Masalı’ adını zirveye yazdırmaya hazırlanıyor.Şehirli, başarılı iş insanı Haziran (Ayça Ayşin Turan) ile adanın yakışıklı ve yardımsever genci Poyraz’ın (Alp Navruz) Kırlangıç Adası’nda kesişen yollarını konu alan ‘Ada Masalı’, zıt karakterlere sahip ikilinin anlaşmazlıklardan doğacak aşklarını seyirciyle buluşturacak.Heyecanla beklenen dizinin oyuncu kadrosunda Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’un yanı sıra İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz ve Bedia Ener yer alıyor. Ali Bilgin’in yönetmen koltuğunda oturduğu ‘Ada Masalı’nın senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak kaleme alıyor.Kalplere dokunacak hikayesiyle ‘Ada Masalı’ 15 Haziran Salı akşamı ilk bölümüyle Star TV’de!