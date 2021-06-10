Ada Masalı'nın birinci bölüm tanıtımı yayınlandı

Genç kuşağın sevilen oyuncuları Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’u başrollerinde buluşturan ‘Ada Masalı’nın yayın yolculuğunun başlamasına sayılı gün kala heyecanla beklenen dizinin ilk bölümünden yeni tanıtım ekranlara geldi. Tanıtımda adaya iş sebebiyle gelen Haziran ile adalı Poyraz’ın hayatlarından kesitler sunulurken aynı zamanda ikili arasında filizlenecek aşkın başlangıcı olan anlar da gözler önüne seriliyor. Bambaşka hayatlara ve zıt karakterlere sahip Haziran ve Poyraz’ın adada kesişen kaderlerini keyifli bir dille anlatacak ‘Ada Masalı’ seyirciyi evlerinden alıp sımsıcak bir yolculuğa çıkartacak.Merakla beklenen dizi, henüz yayına girmeden tanıtımlarıyla büyük ilgi görerek sosyal medyanın gündemine oturdu. Twitter’da saatlerce TT listesinde yer alan ‘Ada Masalı’nın gördüğü büyük ilgi, diziye dair beklentileri iyice artırdı.Ali Bilgin yönetmenliğindeki ‘Ada Masalı’nın senaryosu, Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak’ın imzasını taşırken dizinin oyuncu kadrosunda Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’un yanı sıra İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz ve Bedia Ener buluşuyor.İzleyenlerin içini kıpır kıpır edecek romantik hikayesiyle ‘Ada Masalı’ 15 Haziran Salı akşamı Star TV’de başlıyor!