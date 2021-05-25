'Ada Masalı'nın yayın tarihi belli oldu!

Sımsıcak hikayesiyle yaz ekranlarına damga vurmaya hazırlanan Ada Masalı için geri sayım başladı. Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’un başrollerini paylaştığı, Ali Bilgin’in yönetmenliğini üstlendiği, Ay Yapım’ın merakla beklenen yeni yaz dizisi ‘Ada Masalı’, romantik atmosferiyle Star TV’de yaz ekranına renk getirmeye hazırlanıyor.Çok farklı iki karaktere sahip olan Haziran (Ayça Ayşin Turan) ve Poyraz’ın (Alp Navruz) yollarının kesişmesiyle doğacak aşklarını konu alan ‘Ada Masalı’dan ilk teaser geçtiğimiz günlerde yayınlandı ve sosyal medyada bu ikili çok konuşuldu.Senaryosunda Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak’ın imzaları bulunan dizinin oyuncu kadrosunda Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’un yanı sıra İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz ve Bedia Ener gibi usta ve genç isimler bir arada rol alıyor.İzleyenlerin ayaklarını yerden kesecek romantik hikayesiyle ‘Ada Masalı’ 15 Haziran Salı akşamı ilk bölümüyle Star TV’de!