'Ada Masalı'nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

‘Ada Masalı’nın yeni bölüm tanıtımında nikahlarında artan gerilimin ve evlenememelerinin ardından Haziran ilişkileri konusunda büyük bir umutsuzluğa kapılırken Poyraz her şeye rağmen ikisini kimsenin ayıramayacağının altını çiziyor. Batu’nun (Erdem Kaynarca) İdil’e (Beril Pozam) karşı ilgisinin arttığı gözlerden kaçmazken Biricik’in (Özge Demirtel) Melisa’ya (Merve Nur Bengi) karşı öfkesi dinmiyor. Sürprizlerle dolu yeni bölümüyle ‘Ada Masalı’ herkesi salı akşamı ekran başına davet ediyor.Ali Bilgin’in genel yönetmenliğini, Özgür Sevimli’nin ise yönetmenliğini üstlendiği ‘Ada Masalı’nın senaryosu Aksel Bonfil imzası taşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’a Nihan Büyükağaç, İpek Tenolcay, Bülent Çolak, Beril Pozam, Erdem Kaynarca, Rami Narin, Merve Nur Bengi, Fatih Yücebağ, Özge Demirtel, İlkay Akdağlı, Can Kahraman, Eylül Ersöz ve Bedia Ener eşlik ediyor.‘Ada Masalı’ her salı akşamı saat 20.00’de Star TV ekranlarında!