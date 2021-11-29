'Ada Masalı'nın yeni bölümünde kadınlar erkeklere karşı

'Ada Masalı’nın yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Tanıtımda Haziran (Ayça Ayşin Turan) ile Poyraz’ın (Alp Navruz) romantik anları gözlerden kaçmazken Haziran ile Melisa (Merve Nur Bengi), Poyraz ile Alper’e (Rami Narin) birbirleri hakkında sahip oldukları bilgiler konusunda meydan okuyor. Kadınların mı erkekler hakkında, erkeklerin mi kadınlar hakkında daha çok şey bildiğini ölçecek yarışma Biricik’in (Özge Demirtel) sunumuyla seyirciyle buluşuyor. Eğlenceli anların yaşanacağı bölümde Biricik’in Beyazıt’ın (Fatih Altun) annesiyle tanışmak istemesinin ardından bambaşka hayatlara sahip iki kadının anlaşıp anlaşmayacağı ise yeni bölümde cevap bulacak.Ali Bilgin’in genel yönetmenliğini, Özgür Sevimli’nin ise yönetmenliğini üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’a Nihan Büyükağaç, İpek Tenolcay, Bülent Çolak, Rami Narin, Merve Nur Bengi, Fatih Yücebağ, Özge Demirtel, İlkay Akdağlı, Can Kahraman, Eylül Ersöz ve Bedia Ener eşlik ediyor.‘Ada Masalı’ her çarşamba akşamı saat 20.00’de Star TV ekranlarında!