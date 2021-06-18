'Ada Masalı'nın yeni bölümünden bir tanıtım daha!

Hayata bambaşka yerlerden bakan Haziran ve Poyraz’ın sımsıcak aşk hikayesini büyülü ada atmosferinde seyirciye sunan ‘Ada Masalı’nın ikinci bölümünden yeni tanıtım yayınlandı. Tanıtımda Haziran, Poyraz’a karşı hissettiği vicdan azabını yakın arkadaşı Biricik’le (Özge Demirtel) paylaşırken Poyraz’a umutsuzca aşık olan İdil (Beril Pozam) Haziran’a üstü kapalı şekilde Poyraz’la ilgili göz dağı veriyor. Ortak oldukları oteli hizmete açmak için kolları sıvayan Haziran ve Poyraz, tüm anlaşmazlıklarına rağmen ortaya ortak bir çalışma çıkarmaya çaba gösterirken ikili, aralarındaki çekime engel olamıyor.Oyuncu kadrosunda Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’a İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz, Merve Nur Bengi, Fatih Yücebağ ve Bedia Ener’in eşlik ettiği Ali Bilgin yönetmenliğindeki ‘Ada Masalı’nın senaryosu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak imzası taşıyor.Romantik hikayesi ve eğlenceli karakterleriyle ‘Ada Masalı’ her salı akşamı saat 20.00’de Star TV ekranlarında!