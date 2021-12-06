'Ada Masalı'nın yeni bölümünden bir tanıtım daha!

Star TV ekranlarına renk katan ‘Ada Masalı’nın final bölümünden yayınlanan tanıtımda Haziran (Ayça Ayşin Turan) ile Poyraz (Alp Navruz) nihayet evleniyor. Haziran’ın kına gecesi eğlenceli anlara sahne olurken romantik ikili masalsı bir düğünle nikah masasına oturuyor. ‘Ada Masalı’nın sürpriz gelişmelerin yaşanacağı final bölümü şimdiden heyecanla bekleniyor.Ali Bilgin’in genel yönetmenliğini, Özgür Sevimli’nin ise yönetmenliğini üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’a Nihan Büyükağaç, İpek Tenolcay, Bülent Çolak, Rami Narin, Merve Nur Bengi, Fatih Yücebağ, Özge Demirtel, İlkay Akdağlı, Can Kahraman, Eylül Ersöz ve Bedia Ener eşlik ediyor.‘Ada Masalı’ 11 Aralık Cumartesi akşamı saat 20.00’de final bölümüyle Star TV ekranlarında!