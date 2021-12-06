Star TV ekranlarına renk katan ‘Ada Masalı’nın final bölümünden yayınlanan tanıtımda Haziran (Ayça Ayşin Turan) ile Poyraz (Alp Navruz) nihayet evleniyor. Haziran’ın kına gecesi eğlenceli anlara sahne olurken romantik ikili masalsı bir düğünle nikah masasına oturuyor. ‘Ada Masalı’nın sürpriz gelişmelerin yaşanacağı final bölümü şimdiden heyecanla bekleniyor.
Ali Bilgin’in genel yönetmenliğini, Özgür Sevimli’nin ise yönetmenliğini üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’a Nihan Büyükağaç, İpek Tenolcay, Bülent Çolak, Rami Narin, Merve Nur Bengi, Fatih Yücebağ, Özge Demirtel, İlkay Akdağlı, Can Kahraman, Eylül Ersöz ve Bedia Ener eşlik ediyor.
‘Ada Masalı’ 11 Aralık Cumartesi akşamı saat 20.00’de final bölümüyle Star TV ekranlarında!
‘ADA MASALI’ 25. BÖLÜM TANITIM:
'Ada Masalı'nın yeni bölümünden bir tanıtım daha!
Ay Yapım imzalı sevilen dizi ‘Ada Masalı’ 11 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanacak 25. bölümüyle ekranlara veda ediyor. Dizinin final bölümünden tanıtım seyirciyle buluştu.
06.12.2021 19:15 Dizi Galeri