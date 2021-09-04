'Ada Masalı'nın yeni bölümünden dikkat çekici tanıtım

‘Ada Masalı’nın 12. bölümünden yayınlanan tanıtımda Haziran ve Poyraz, özgürce aşklarını yaşamaya başlarken Kırlangıç Adası, bu büyük haberle çalkalanmaya başlıyor. Alper (Rami Narin) ve Melisa’nın (Merve Nur Bengi) arasında geçenlerden haberdar olan ancak bu durumu herkesten saklayan Biricik (Özge Demirtel), sorularıyla Melisa’nın yalanını ortaya çıkarmak için elinden geleni yapıyor. Görkem (Bülent Çolak) ve Nehir’in (Eylül Ersöz) adadaki bir eve yaptıkları ziyaret, izleyenleri kahkahalara boğmaya hazırlanırken Batu, İdil’i (Beril Pozam) kullanarak Poyraz’ın geçmişindeki karanlık olayı öğrenmeye çalışıyor.Ali Bilgin’in genel yönetmenliğini, Özgür Sevimli’nin ise yönetmenliğini üstlendiği ‘Ada Masalı’nın senaryosu Aksel Bonfil imzası taşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’a Nihan Büyükağaç, İpek Tenolcay, Bülent Çolak, Beril Pozam, Rami Narin, Merve Nur Bengi, Fatih Yücebağ, Özge Demirtel, İlkay Akdağlı, Can Kahraman, Eylül Ersöz ve Bedia Ener eşlik ediyor.