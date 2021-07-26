'Ada Masalı'nın yeni bölümünden ikinci tanıtım

İzleyenlerin kalbini ısıtan hikayesi ve büyülü ada atmosferiyle ekran başına kilitleyen ‘Ada Masalı’nın 6. bölümünden yeni tanıtım paylaşıldı. Yeni tanıtımda Poyraz’ın babaannesi Aliye’nin (Bedia Ener) Haziran’ın itirafını duyduğunu söylemesinin ardından Poyraz’la Haziran’ın ilişkisinin nasıl değişeceği bilinmezken, Poyraz’ın Haziran’ı kampa davet etmesi ve Haziran’ın İdil’in (Beril Pozam) gideceğini duymasıyla teklifi kabul etmesi işleri daha da karıştıracak. Poyraz ise gittikleri kampta Haziran’a duygularını açmaya karar verirken, aralarında neler yaşanacağı merakla beklenecek.Ali Bilgin’in genel yönetmenliğini, Özgür Sevimli’nin ise yönetmenliğini üstlendiği Ada Masalı’nın senaryosu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak imzası taşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’a Nihan Büyükağaç, İpek Tenolcay, Bülent Çolak, Beril Pozam, Cem Anıl Kenar, Rami Narin, Merve Nur Bengi, Fatih Yücebağ, Özge Demirtel, İlkay Akdağlı, Can Kahraman, Eylül Ersöz, Mesut Özkeçeci, Bensu Begoviç ve Bedia Ener eşlik ediyor.‘Ada Masalı’ her salı akşamı saat 20.00’de Star TV ekranlarında!