'Ada Masalı'nın yeni bölümünden ikinci tanıtım!

Romantik hikayesiyle ada havasını izleyenlerin evlerine taşıyan ‘Ada Masalı’nın merakla beklenen 8. bölümünden yeni tanıtım seyirciyle buluştu. Ne Poyraz’ın ne de adalıların desteğini gören Haziran, oteli ayakta tutmak için tek başına savaşmaya başlıyor. Haziran tarafından büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Poyraz, ona ne kadar kızsa da kendisini Haziran’ın yanında olmaktan alıkoyamıyor. Hakan’ın adadan gitmediğini fark etmesiyle deliye dönen Poyraz, Hakan’ın ona ihanet eden bir kişi daha olduğunu söylemesiyle büyük bir şok yaşıyor. Melisa’nın (Merve Nur Bengi) Alper’e (Rami Narin) karşı olan hislerini fark eden Görkem (Bülent Çolak), ilişkiler konusunda deneyimsiz olan Melisa’ya taktikler verirken Melisa’nın bu konudaki çabaları komik dakikalara sebep oluyor.Ali Bilgin’in genel yönetmenliğini, Özgür Sevimli’nin ise yönetmenliğini üstlendiği Ada Masalı’nın senaryosu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak imzası taşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’a Nihan Büyükağaç, İpek Tenolcay, Bülent Çolak, Beril Pozam, Cem Anıl Kenar, Rami Narin, Merve Nur Bengi, Fatih Yücebağ, Özge Demirtel, İlkay Akdağlı, Can Kahraman, Eylül Ersöz, Mesut Özkeçeci, Bensu Begoviç ve Bedia Ener eşlik ediyor.‘Ada Masalı’ her salı akşamı saat 20.00’de Star TV ekranlarında!