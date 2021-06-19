Ada Masalı'nın yeni bölümünden ilk sahne...

Yaz ekranlarına renkli ve romantik bir hikayeyi taşıyan ‘Ada Masalı’nın yeni bölümünden ön izleme sahnesi paylaşıldı. Poyraz konusunda Haziran’ı bir tehlike olarak gören İdil, üstü kapalı uyarılarıyla Haziran’a gözdağı verirken İdil’in ne ima etmeye çalıştığını çok iyi anlayan Haziran, kendinden emin tavrıyla Poyraz’la beraber olma ihtimalinin olmadığının altını çiziyor. İkilinin konuşması, ileride ikili arasında esecek sert rüzgarların habercisi oluyor.Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’a İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz, Merve Nur Bengi, Fatih Yücebağ ve Bedia Ener’in eşlik ettiği Ali Bilgin yönetmenliğindeki ‘Ada Masalı’nın senaryosu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak kaleminden çıkıyor.Sımsıcak ada atmosferi ve romantik hikayesiyle ‘Ada Masalı’ her salı akşamı saat 20.00’de Star TV ekranlarında!