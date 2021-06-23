Ada Masalı'nın yeni bölümünden ilk sahne

Hayata farklı pencerelerden bakan Haziran ve Poyraz’ın Kırlangıç Adası’nda anlaşmazlıklar ve çatışmalarla başlayan aşk hikayesini seyirciyle buluşturan ‘Ada Masalı’ dün akşam yeni bölümüyle Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Şimdiden renkli karakterleri ve samimi hikayesiyle kuvvetli bir hayran kitlesi oluşturan dizinin dün akşam yayınlanan bölümü yine büyük ilgi gördü.‘Ada Masalı’ dün akşam yayınlanan ikinci bölümüyle TOTAL’de 4.11 izlenme oranı, 12.18 izlenme payı; AB’de 3.27 izlenme oranı, 11.27 izlenme payı; 20+ABC1’de 4.24 izlenme oranı ve 11.90 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde en çok izlenen dizi oldu.Ortak oldukları oteli hizmete açmak için çalışmalara başlayan Haziran ve Poyraz’ın tatlı sert atışmalarının damga vurduğu bölümde ikili, beraber zaman geçirdikçe birbirlerine alışmaya başladı. İkilinin otele dair umutları Haziran’ın bir nişan organizasyonu ayarlamasıyla yeşerirken Haziran ve Poyraz arasında doğacak kuvvetli bağın yavaş yavaş sinyalleri verilmeye başlandı. Eski bir adalı olan Hakan’ın (Cem Anıl Kenar) patronu tarafından Kırlangıç Adası’na gönderilmesi ise hikayenin seyrini değiştirdi. Haziran’ın büyük sırrını bilenlerden biri olan Hakan’ın adaya ayak basması ve eski arkadaşı Poyraz’la bir araya gelmesi Haziran’ın endişe duymasına sebep olurken bu karşılaşma, ‘Ada Masalı’nın yeni bölümüne dair heyecanı artırdı.İkinci bölümün ardından yayınlanan ön izleme sahnesinde Haziran, tam da nişan organizasyonu için çiçeğe ihtiyaç duyduğu gün İdil’in çiçekçideki tüm çiçekleri satın aldığını öğreniyor. İdil, Haziran’ı bu durumdan duyduğu mahcubiyet konusunda ikna etmeye çalışırken çiçekleri ona vermeyi teklif ediyor. Ancak Haziran’ın karşılaştığı manzara genç kadını şoka uğratıyor.Kadrosunda Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’la beraber İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz, Merve Nur Bengi, Fatih Yücebağ ve Bedia Ener’in yer aldığı ‘Ada Masalı’nın yönetmen koltuğunda Ali Bilgin otururken dizinin senaryosu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak’ın kaleminden çıkıyor.‘Ada Masalı’ her salı akşamı saat 20.00’de yeni bölümleriyle Star TV’de!