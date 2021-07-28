'Ada Masalı'nın yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı!

Romantik hikayesi ve ada atmosferinin büyüleyici etkisiyle yaz döneminin sevilen dizilerinden Ay Yapım imzalı ‘Ada Masalı’nın dün gece yayınlanan 6.bölümü seyircinin beğenisini topladı. Poyraz’ın babaannesi Aliye’nin uyanmasının ardından tüm dengelerin değişeceği adada bir taraftan da aşk rüzgarları esti.Poyraz’ın annesiyle ilgili gerçeği Haziran’a anlattığı anlar izleyenleri derinden etkiledi. Sırların açığa çıkmaya başladığı heyecan dolu bölümün ardından yayınlanan yeni bölüm ön izleme sahnesine ise Haziran ve Aliye’nin konuşması sırasında Aliye’nin Haziran’a ‘Seni bu evde istemiyorum’ sözleri damga vuruyor.Ali Bilgin’in genel yönetmenliğini, Özgür Sevimli’nin ise yönetmenliğini üstlendiği Ada Masalı’nın senaryosu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak imzası taşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’a Nihan Büyükağaç, İpek Tenolcay, Bülent Çolak, Beril Pozam, Cem Anıl Kenar, Rami Narin, Merve Nur Bengi, Fatih Yücebağ, Özge Demirtel, İlkay Akdağlı, Can Kahraman, Eylül Ersöz, Mesut Özkeçeci, Bensu Begoviç ve Bedia Ener eşlik ediyor.‘Ada Masalı’ her salı akşamı saat 20.00’de Star TV ekranlarında!