'Ada Masalı'nın yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı!

Eğlenceli karakterleri ve sımsıcak hikayesiyle ‘Ada Masalı’nın dün akşamki bölümünde Poyraz’ın Haziran’a karşı öfkesinin etkileri devam etti. Haziran’ı adadan göndermek konusunda kararlı olan Poyraz’a ve kendisine sırtını çeviren ada halkına rağmen otel için tüm zorlukların üzerinden tek başına gelen Haziran’ın çabaları ise eğlenceli anlara sebep oldu. Kızını ezdirmemekte kararlı olan Zeynep’in otelin üçüncü ortağıyla iletişime geçmesi ve İdil’in bu durumu Poyraz’a karşı kullanması, Haziran ve Poyraz cephesinde buzların erimesini bir kez daha zorlaştırdı. Nefeslerin tutulduğu final sahnesinde Hakan, sinirlerine hakim olamazken Haziran’a zarar verip vermeyeceği dizinin yeni bölümünde cevap bulacak. Yeni bölümden yayınlanan ön izleme sahnesinde Haziran ve İdil’in ilk defa aynı fikirde olmaları izleyenleri şaşırtırken ikilinin Zeynep ve Latif’in evliliğini durdurmak için neler yapacağı merakla bekleniyor.Ali Bilgin’in genel yönetmenliğini, Özgür Sevimli’nin ise yönetmenliğini üstlendiği ‘Ada Masalı’nın senaryosu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak imzası taşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’a Nihan Büyükağaç, İpek Tenolcay, Bülent Çolak, Beril Pozam, Cem Anıl Kenar, Rami Narin, Merve Nur Bengi, Fatih Yücebağ, Özge Demirtel, İlkay Akdağlı, Can Kahraman, Eylül Ersöz, Mesut Özkeçeci, Bensu Begoviç ve Bedia Ener eşlik ediyor.‘Ada Masalı’ her salı akşamı saat 20.00’de Star TV ekranlarında!