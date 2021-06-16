'Ada Masalı'nın yeni bölümünden ilk tanıtım

Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’un yanı sıra İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz, Merve Nur Bengi, Fatih Yücebağ ve Bedia Ener yer alıyor. Ali Bilgin’in yönetmen koltuğunda oturduğu ‘Ada Masalı’nın senaryosu ise Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak’ın kaleminden çıkıyor.Romantik hikayesiyle ‘Ada Masalı’ her salı akşamı saat 20.00’de yeni bölümleriyle Star TV’de!