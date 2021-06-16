Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’un yanı sıra İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz, Merve Nur Bengi, Fatih Yücebağ ve Bedia Ener yer alıyor. Ali Bilgin’in yönetmen koltuğunda oturduğu ‘Ada Masalı’nın senaryosu ise Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak’ın kaleminden çıkıyor.
Romantik hikayesiyle ‘Ada Masalı’ her salı akşamı saat 20.00’de yeni bölümleriyle Star TV’de!
‘ADA MASALI’ 2. BÖLÜM TANITIM:
'Ada Masalı'nın yeni bölümünden ilk tanıtım
‘Ada Masalı’nın genç ve başarılı isimlerden oluşan ekibi, dün akşam yayınlanan ilk bölümü hep beraber çekimlerin gerçekleştiği Sığacık’ta izleyerek heyecanlarını ve sevinçlerini paylaştılar. Ekibin neşesi ise kameralara yansıdı.
16.06.2021 15:40 Dizi Galeri