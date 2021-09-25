'Ada Masalı'nın yeni bölümünden ilk tanıtım!

‘Ada Masalı’nın 15. bölümünden yayınlanan yeni tanıtımda Haziran, Tokyo’yo gideceği fikrine hem kendisini hem de Poyraz’ı alıştırmaya çalışıyor. Haziran’ın bu zorlu günlerinde kafasını dağıtmak için ona Görkem (Bülent Çolak) ile Melisa (Merve Nur Bengi) eşlik ederken üçünün Kırlangıç Adası’nda geçirecekleri eğlenceli gece, izleyenlere seyir zevki yüksek dakikalar sunacak. İdil’in (Beril Pozam) gözyaşlarına boğulduğu tanıtımda Melisa, Alper’e (Rami Narin) duygularını itiraf ediyor. Tam adadan ayrılacakken içten içe Poyraz’ın kendisini durdurmasını bekleyen Haziran’ın üzgün halleri, “Haziran bu sefer adadan gidecek mi?” sorularını beraberinde getiriyor.Ali Bilgin’in genel yönetmenliğini, Özgür Sevimli’nin ise yönetmenliğini üstlendiği ‘Ada Masalı’nın senaryosu Aksel Bonfil imzası taşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’a Nihan Büyükağaç, İpek Tenolcay, Bülent Çolak, Beril Pozam, Erdem Kaynarca, Rami Narin, Merve Nur Bengi, Fatih Yücebağ, Özge Demirtel, İlkay Akdağlı, Can Kahraman, Eylül Ersöz ve Bedia Ener eşlik ediyor.‘Ada Masalı’ her salı akşamı saat 20.00’de Star TV ekranlarında!