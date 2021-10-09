'Ada Masalı'nın yeni bölümünden ilk tanıtım!

‘Ada Masalı’nın seyirciyle buluşan yeni tanıtımında Poyraz’ın kimseye haber vermeden ortadan kaybolması Kırlangıç Adası’nı birbirine katıyor. Herkes onun için çok endişelenirken aramalar dört bir yandan sürüyor. Haziran (Ayça Ayşin Turan) ise Poyraz’ı ne pahasına olursa olsun bulmayı kafasına koyuyor. İdil (Beril Pozam) ile Batu’nun (Erdem Kaynarca) eğlenceli ve romantik halleri tanıtımda ön plana çıkarken Melisa’nın (Merve Nur Bengi) Alper’e (Rami Narin) onu eskisi gibi sevemediği itirafı ise kafaları karıştırıyor. Poyraz’ı uzun uğraşlar sonucu bulan Haziran ona kritik bir soru yöneltirken Poyraz’ın vereceği cevap ise gizemini koruyor.Ali Bilgin’in genel yönetmenliğini, Özgür Sevimli’nin ise yönetmenliğini üstlendiği ‘Ada Masalı’nın senaryosu Aksel Bonfil imzası taşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’a Nihan Büyükağaç, İpek Tenolcay, Bülent Çolak, Beril Pozam, Erdem Kaynarca, Rami Narin, Merve Nur Bengi, Fatih Yücebağ, Özge Demirtel, İlkay Akdağlı, Can Kahraman, Eylül Ersöz ve Bedia Ener eşlik ediyor.‘Ada Masalı’ her salı akşamı saat 20.00’de Star TV ekranlarında!