'Ada Masalı'nın yeni bölümünden ilk tanıtım

Sımsıcak hikayesiyle izleyenlerin beğenisini kazanan ‘Ada Masalı’nın yeni bölümünde Haziran (Ayça Ayşin Turan) ile Poyraz’ın (Alp Navruz) bulduğu bebek herkesi şaşırtıyor. Bebeğin bakımını Haziran ile Poyraz üstlenirken Haziran’ın Poyraz’a “Senden iyi baba olur.” demesi ise izleyenlerin yüzünü güldürüyor. Melisa’nın (Merve Nur Bengi) Alper (Rami Narin) için hazırladığı romantik sürpriz beklemediği bir şekilde giderken Beyazıt’ın (Fatih Altun) Biricik’in (Özge Demirtel) hayatına ve kararlarına karışması Biricik’i öfkelendiriyor.Ali Bilgin’in genel yönetmenliğini, Özgür Sevimli’nin ise yönetmenliğini üstlendiği ‘Ada Masalı’nın senaryosu Aksel Bonfil imzası taşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’a Nihan Büyükağaç, İpek Tenolcay, Bülent Çolak, Rami Narin, Merve Nur Bengi, Fatih Yücebağ, Özge Demirtel, İlkay Akdağlı, Can Kahraman, Eylül Ersöz ve Bedia Ener eşlik ediyor.‘Ada Masalı’ her çarşamba akşamı saat 20.00’de Star TV ekranlarında!