'Ada Masalı'nın yeni bölümünden ilk tanıtım!

Star TV ekranlarının ilgi gören dizisi ‘Ada Masalı’nın yeni tanıtımında doğum gününü hiç kutlamayan Poyraz, Haziran’ın onun için organize ettiği sürpriz partiyle şok oluyor. Nehir (Eylül Ersöz) ve Okan’ın beraber vakit geçirmeye başladığı anlar ikilinin yakınlaşmaya başladığının habercisi olurken Alper (Rami Narin), Melisa (Merve Nur Bengi), Selma (Nihan Büyükağaç) ve Fatih’in (Can Kahraman) oyun oynadığı dakikalar eğlenceli bir bölümün daha sinyallerini veriyor. Haziran ile Poyraz’ın romantik anları ise tanıtıma damga vuruyor.Ali Bilgin’in genel yönetmenliğini, Özgür Sevimli’nin ise yönetmenliğini üstlendiği ‘Ada Masalı’nın oyuncu kadrosunda Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’a Nihan Büyükağaç, İpek Tenolcay, Bülent Çolak, Rami Narin, Merve Nur Bengi, Fatih Yücebağ, Özge Demirtel, İlkay Akdağlı, Can Kahraman, Eylül Ersöz ve Bedia Ener eşlik ediyor.‘Ada Masalı’ her çarşamba akşamı saat 20.00’de Star TV ekranlarında!