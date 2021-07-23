Ada Masalı'nın yeni bölümünden ilk tanıtım ekrana geldi!

Romantik hikayesiyle kalplere dokunan ‘Ada Masalı’nın 6. bölümünden yeni tanıtım seyirciyle buluştu. Yayınlanan tanıtımda Aliye aylar sonra gözlerini açarken Poyraz, Haziran’ın (Ayça Ayşin Turan) şans getirdiğine inanarak ona minnet duyuyor. Melisa (Merve Nur Bengi), Biricik (Özge Demirtel) ve Alper’in (Rami Narin) yakınlaşmasına tanık olurken bu üçlüyü önümüzdeki günlerde nelerin beklediği ise merak uyandırıyor. Haziran, Poyraz’la bu kadar farklı olmalarına rağmen bir araya gelmelerini bir mucize olarak adlandırırken şimdiye kadar mucizelere inanmadığını dile getiren Poyraz ise bu konuda Haziran’a katılıyor. Haziran ve Poyraz, fotoğraf kabininde romantik anlar yaşarken Poyraz’ın Haziran’a hisleri olduğunu fark eden Melisa, yakın arkadaşının tekrar mutsuz olmasından endişe duyuyor. Gittikleri kampta Hakan’ın (Cem Anıl Kenar) sunduğu teklif, Haziran’ı bir kez daha köşeye sıkıştırıyor.‘Ada Masalı’nın oyuncu kadrosunda Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’a Nihan Büyükağaç, İpek Tenolcay, Bülent Çolak, Beril Pozam, Cem Anıl Kenar, Rami Narin, Merve Nur Bengi, Fatih Yücebağ, Özge Demirtel, İlkay Akdağlı, Can Kahraman, Eylül Ersöz, Mesut Özkeçeci, Bensu Begoviç ve Bedia Ener eşlik ediyor. Ali Bilgin’in genel yönetmenliğini, Özgür Sevimli’nin yönetmenliğini üstlendiği dizinin senaryosu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak imzası taşıyor.‘Ada Masalı’ her salı akşamı saat 20.00’de Star TV ekranlarında!