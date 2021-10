'Ada Masalı'nın yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı!

Yeni bölümden yayınlanan ön izleme sahnesinde Sinan, Haziran’ı tutsak ediyor. Haziran, Poyraz’ın Sinan’ın isteklerini yerine getirmeyeceğine inanırken Sinan, Haziran’a Poyraz’ın onun için her şeyi yapabileceğini hatırlatıyor.Ali Bilgin’in genel yönetmenliğini, Özgür Sevimli’nin ise yönetmenliğini üstlendiği ‘Ada Masalı’nın senaryosu Aksel Bonfil imzası taşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’a Nihan Büyükağaç, İpek Tenolcay, Bülent Çolak, Beril Pozam, Erdem Kaynarca, Rami Narin, Merve Nur Bengi, Fatih Yücebağ, Özge Demirtel, İlkay Akdağlı, Can Kahraman, Eylül Ersöz ve Bedia Ener eşlik ediyor.‘Ada Masalı’ her salı akşamı saat 20.00’de Star TV ekranlarında!