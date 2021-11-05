'Ada Masalı'nın yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı!

Yeni bölümden yayınlanan ön izleme sahnesinde Latif (İlkay Akdağlı), kızı İdil’in Batu’nun peşinden gitmesine engel olmaya çalışırken İdil ise Batu’yu bulmakta kararlı olduğunu gösteriyor. Kızının hayatını mahvetmesinden büyük endişe duyan Latif’i Zeynep (İpek Tenolcay) durdururken Haziran’ın söyledikleri ise Latif’i derinden etkiliyor.Ali Bilgin’in genel yönetmenliğini, Özgür Sevimli’nin ise yönetmenliğini üstlendiği ‘Ada Masalı’nın oyuncu kadrosunda Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’a Nihan Büyükağaç, İpek Tenolcay, Bülent Çolak, Beril Pozam, Erdem Kaynarca, Rami Narin, Merve Nur Bengi, Fatih Yücebağ, Özge Demirtel, İlkay Akdağlı, Can Kahraman, Eylül Ersöz ve Bedia Ener eşlik ediyor.‘Ada Masalı’ her çarşamba akşamı saat 20.00’de Star TV ekranlarında!