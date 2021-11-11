Yeni bölümden yayınlanan ön izleme sahnesinde Sadık’ın (Fatih Yücebağ) ablasının ve yeğeninin Kırlangıç Adası’na gelişi, Sadık’ı zor anların beklediğinin habercisi olurken ön izleme sahnesi, izleyenlere yeni bölümün komik dakikalarından ipuçları veriyor.
‘ADA MASALI’ 22. BÖLÜM ÖN İZLEME:
Ali Bilgin’in genel yönetmenliğini, Özgür Sevimli’nin ise yönetmenliğini üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’a Nihan Büyükağaç, İpek Tenolcay, Bülent Çolak, Beril Pozam, Rami Narin, Merve Nur Bengi, Fatih Yücebağ, Özge Demirtel, İlkay Akdağlı, Can Kahraman, Eylül Ersöz ve Bedia Ener eşlik ediyor.
‘Ada Masalı’ her çarşamba akşamı saat 20.00’de Star TV ekranlarında!
'Ada Masalı'nın yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı!
Ay Yapım’ın renkli hikayesiyle ilgiyle takip edilen dizisi ‘Ada Masalı’nın eğlenceli bir bölümü daha dün akşam ekranlara geldi. Kırlangıç Adası’na hakim olan düğün havası, seyirciye keyifli anlar yaşattı. Bölümü sona ermesiyle birlikte de gelecek bölümden ilk sahne ekranlara geldi.
11.11.2021 16:27 Dizi Galeri