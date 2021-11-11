'Ada Masalı'nın yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı!

Yeni bölümden yayınlanan ön izleme sahnesinde Sadık’ın (Fatih Yücebağ) ablasının ve yeğeninin Kırlangıç Adası’na gelişi, Sadık’ı zor anların beklediğinin habercisi olurken ön izleme sahnesi, izleyenlere yeni bölümün komik dakikalarından ipuçları veriyor.Ali Bilgin’in genel yönetmenliğini, Özgür Sevimli’nin ise yönetmenliğini üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’a Nihan Büyükağaç, İpek Tenolcay, Bülent Çolak, Beril Pozam, Rami Narin, Merve Nur Bengi, Fatih Yücebağ, Özge Demirtel, İlkay Akdağlı, Can Kahraman, Eylül Ersöz ve Bedia Ener eşlik ediyor.‘Ada Masalı’ her çarşamba akşamı saat 20.00’de Star TV ekranlarında!