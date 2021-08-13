'Ada Masalı'nın yeni bölümünden romantik tanıtım

‘Ada Masalı’nın salı akşamı ekranlara gelecek yeni bölümünde Poyraz, Haziran’ı öfkeden gözü dönen Hakan’ın elinden kurtarıyor. Yara alan Haziran ve Poyraz soluğu hastanede alırken romantik ikili hastanede birbirlerinden ayrı kalamıyor. Haziran ve Poyraz’ın yaralanması, Aliye (Bedia Ener) ve Zeynep’i (İpek Tenolcay) hastanede bile kavga etmekten alıkoymazken İdil (Beril Pozam), yaşanan onca şeye rağmen Poyraz’ın Haziran’a olan ilgisine anlam veremiyor. Poyraz’ın Alper’e Haziran hakkında söylediği sözler ise “Poyraz, Haziran’ı sonunda affedecek mi?” sorularını beraberinde getiriyor.Ali Bilgin’in genel yönetmenliğini, Özgür Sevimli’nin ise yönetmenliğini üstlendiği Ada Masalı’nın senaryosu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak imzası taşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’a Nihan Büyükağaç, İpek Tenolcay, Bülent Çolak, Beril Pozam, Cem Anıl Kenar, Rami Narin, Merve Nur Bengi, Fatih Yücebağ, Özge Demirtel, İlkay Akdağlı, Can Kahraman, Eylül Ersöz, Mesut Özkeçeci, Bensu Begoviç ve Bedia Ener eşlik ediyor.‘Ada Masalı’ her salı akşamı saat 20.00’de Star TV ekranlarında!