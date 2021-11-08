'Ada Masalı'nın yeni bölümünden romantik tanıtım!

Yeni günü olan çarşamba akşamları seyircisiyle Star TV ekranlarında buluşan ‘Ada Masalı’nın 21. bölümünden ilk tanıtım paylaşıldı. Tanıtımda Haziran ile Poyraz’ın romantik anları ön plana çıkarken Poyraz Haziran’a tanıştıkları ilk gün neler hissettiğini anlatıyor. Poyraz’ın Haziran için hazırladığı büyük sürpriz ise seyircide şimdiden merak uyandırıyor.Ali Bilgin’in genel yönetmenliğini, Özgür Sevimli’nin ise yönetmenliğini üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’a Nihan Büyükağaç, İpek Tenolcay, Bülent Çolak, Beril Pozam, Rami Narin, Merve Nur Bengi, Fatih Yücebağ, Özge Demirtel, İlkay Akdağlı, Can Kahraman, Eylül Ersöz ve Bedia Ener eşlik ediyor.‘Ada Masalı’ her çarşamba akşamı saat 20.00’de Star TV ekranlarında!