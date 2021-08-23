'Ada Masalı'nın yeni bölümünden üçüncü tanıtım!

Sımsıcak bir aşk hikayesini Star TV’de seyirciyle buluşturan ‘Ada Masalı’ndan romantik tanıtım ekranlara geldi. Tanıtımda korku içinde gözyaşları döken Haziran’a destek yine Poyraz’dan geliyor. Poyraz, Haziran’a babasını kaybetmesinin ardından ortaya çıkan deniz korkusu konusunda yardımcı oluyor. Onu denize sokarak korkusunu yenmesi konusunda destek olmaya çalışan Poyraz’ın Haziran’a onu hiç bırakmayacağına dair ettiği sözler izleyenlere yoğun duygular yaşatacak.Ali Bilgin’in genel yönetmenliğini, Özgür Sevimli’nin ise yönetmenliğini üstlendiği ‘Ada Masalı’nın senaryosu Aksel Bonfil imzası taşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’a Nihan Büyükağaç, İpek Tenolcay, Bülent Çolak, Beril Pozam, Rami Narin, Merve Nur Bengi, Fatih Yücebağ, Özge Demirtel, İlkay Akdağlı, Can Kahraman, Eylül Ersöz, Bensu Begoviç ve Bedia Ener eşlik ediyor.‘Ada Masalı’ her salı akşamı saat 20.00’de Star TV ekranlarında!