'Ada Masalı'nın yeni böümünden tanıtım yayınlandı!

‘Ada Masalı’nın yayınlanan tanıtımında Haziran’ın adayı terk etmesi üzerine Poyraz’ın ettiği sözler, onun bu durumu kabullendiğinin sinyallerini veriyor. Arkadaşları ise Poyraz için endişeleniyor. Zeynep (İpek Tenolcay) kızının adayı geride bırakmasından memnun olurken onunla gurur duyduğunu söylüyor. İdil, Batu’nun Poyraz’a kasten çarptığından şüphelendiği için isyan ederken Haziran ile Poyraz’ın karşılaştığı anlar ikili arasında yaşanacaklara dair merakı artırıyor.Ali Bilgin’in genel yönetmenliğini, Özgür Sevimli’nin ise yönetmenliğini üstlendiği ‘Ada Masalı’nın senaryosu Aksel Bonfil imzası taşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’a Nihan Büyükağaç, İpek Tenolcay, Bülent Çolak, Beril Pozam, Erdem Kaynarca, Rami Narin, Merve Nur Bengi, Fatih Yücebağ, Özge Demirtel, İlkay Akdağlı, Can Kahraman, Eylül Ersöz ve Bedia Ener eşlik ediyor.‘Ada Masalı’ her salı akşamı saat 20.00’de Star TV ekranlarında!