'Ada Masalı'nın yeni tanıtımı yayınlandı!

Eğlenceli hikayesiyle izleyenleri ekran başına kilitleyen ‘Ada Masalı’nın yeni bölüm tanıtımında Poyraz’ın kendisinin arkasından iş çevirdiğini öğrenen Haziran, ikili arasındaki tüm köprüleri yakıyor. Adada dolaşan gizemli kadının kim olduğu kafaları karıştırırken herkesin onu Poyraz’ın annesine benzetmesi ada halkını tedirgin ediyor. Batu (Erdem Kaynarca) İdil’e (Beril Pozam) kendisine karşı bir şey hissedip hissetmediğini sorarken İdil’in cevabının ne olacağı merakla bekleniyor. Haziran ile Poyraz, adadaki tüm arazileri satın almayı kafasına koyan Doygun’un (Mesut Özkeçeci) karşısına çıkıyor.Ali Bilgin’in genel yönetmenliğini, Özgür Sevimli’nin ise yönetmenliğini üstlendiği ‘Ada Masalı’nın senaryosu Aksel Bonfil imzası taşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’a Nihan Büyükağaç, İpek Tenolcay, Bülent Çolak, Beril Pozam, Erdem Kaynarca, Rami Narin, Merve Nur Bengi, Fatih Yücebağ, Özge Demirtel, İlkay Akdağlı, Can Kahraman, Eylül Ersöz ve Bedia Ener eşlik ediyor.‘Ada Masalı’ her salı akşamı saat 20.00’de Star TV ekranlarında!