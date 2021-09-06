'Ada Masalı'nın yeni tanıtımında büyük itiraf

İzleyenlere evlerinde büyülü ada atmosferini yaşatan ‘Ada Masalı’nın yeni bölümünde taze çift Haziran ve Poyraz’ın romantizm dolu anları yeni bölüme dair heyecanı artırıyor. İkilinin romantik akşam yemeğinde İdil’in birden yere yığılması kafaları karıştırırken genç kadının Poyraz’a aşık olduğunu itiraf etmesi, yeni aşıklar Haziran ile Poyraz’ın ilişkisinin ortasına bomba gibi düşüyor.Ali Bilgin’in genel yönetmenliğini, Özgür Sevimli’nin ise yönetmenliğini üstlendiği ‘Ada Masalı’nın senaryosu Aksel Bonfil imzası taşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’a Nihan Büyükağaç, İpek Tenolcay, Bülent Çolak, Beril Pozam, Rami Narin, Merve Nur Bengi, Fatih Yücebağ, Özge Demirtel, İlkay Akdağlı, Can Kahraman, Eylül Ersöz ve Bedia Ener eşlik ediyor.‘Ada Masalı’ her salı akşamı saat 20.00’de Star TV ekranlarında!