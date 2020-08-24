Tiktak'la Park Et Seyret konserleri kapsamında sevenleriyle bir araya gelen Adamlar, Yenikapı'da yoğun ilgiyle karşılandı. Yaklaşık 500 aracın etkinlik alanını doldurduğu konserde grup, sevilen şarkılarını sevenleriyle hep bir ağızdan söyledi.
Covid- 19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilen etkinlikte seyirciler, kendi park alanları içerisinde sandalyelerine oturarak eğlencenin tadını doyasıya yaşadılar.
Adamlar, Yenikapı'yı salladı!
Türkiye’de ilk kez KerkiSolfej’in İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi - Yenikapı'da düzenlediği arabalı ve motosikletli konserler serisinde önceki akşam son zamanların sevilen gruplarından Adamlar sahne aldı.
24.08.2020 11:47 Kültür-Sanat