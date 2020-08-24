Adamlar, Yenikapı'yı salladı!

Tiktak'la Park Et Seyret konserleri kapsamında sevenleriyle bir araya gelen Adamlar, Yenikapı'da yoğun ilgiyle karşılandı. Yaklaşık 500 aracın etkinlik alanını doldurduğu konserde grup, sevilen şarkılarını sevenleriyle hep bir ağızdan söyledi.Covid- 19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilen etkinlikte seyirciler, kendi park alanları içerisinde sandalyelerine oturarak eğlencenin tadını doyasıya yaşadılar.