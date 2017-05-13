Adanaspor 1-1 Trabzonspor

por Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından bordo mavili ekip, oynadığı son 3 maçında 7 puan kaybetti. Gelecek hafta Başakşehir'i sahasında ağırlayacak olan Ersun Yanal'ın öğrencileri, puanını 49 yaptı. Lige veda eden ev sahibi takım, 24 puana yükseldi. Turuncu beyazlı ekip, bir sonraki hafta Kayserispor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

Futbol - 13 Mayıs 2017 21:25
Adanaspor 1-1 Trabzonspor
Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı. 5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda oynanan mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetti.

Maçtaki gol perdesi 20’de açıldı. Yusuf Yazıcı çok estetik bir gole imza attı. Trabzonspor orta sahada kazandığı topla sağdan hızlı çıktı. Rodallega’nın pasıyla topla buluşan Olcay sola döndü. N’Doye sol çizgiden gelen Yusuf’a döndü. Yusuf sol kanatta buluştuğu topla orta yapmak istedi, yaptığı vuruş kaleye doğru yönelip ters köşeden ağlarla buluştu: 0-1.
31’de maça denge geldi. Kazanılan korneri Tevfik ön direğe ortaladı, Renan Foguinho bomboş kafayı vurdu, arka direğe sıyırdığı topu çok şık bir şekilde ağlarla buluşturdu: 1-1.

81’de Magaye Gueye, Trabzonspor’un serbest vuruş kullanmasını engellediği için sarı kart gördü. Hemen sonrasında rakibini iterek düşüren Gueye neredeyse göz açıp kapatıncaya kadar ikinci sarı kartı görüp kırmızı kartla oyun dışında kalarak Adanaspor’u 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından bordo mavili ekip, oynadığı son 3 maçında 7 puan kaybetti. Gelecek hafta Başakşehir’i sahasında ağırlayacak olan Ersun Yanal’ın öğrencileri, puanını 49 yaptı. Lige veda eden ev sahibi takım, 24 puana yükseldi. Turuncu beyazlı ekip, bir sonraki hafta Kayserispor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

Kaynak: sozcu.com.tr
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