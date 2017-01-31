Adebayor, Medipol Başakşehir'de!

Medipol Başakşehir, Emmanuel Adebayor ile anlaştı.

Futbol - 31 Ocak 2017 09:59
Adebayor, Medipol Başakşehir'de!
Başakşehir, dünyaca ünlü golcü Emmanuel Adebayor ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
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