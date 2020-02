Adele o kadar zayıfladı ki! Görenler tanıyamadı...

Bir süredir verdiği kilolarla konuşulan ünlü şarkıcı Adele, kilo verme sürecini gözlerden uzakta yaşıyordu. Ünlü şarkıcı Grammy ödül törenine katılmamış ve iyice merak uyandırmıştı. Adele, geçtiğimiz gün Oscar töreninin after partisinde görüntülendi.Elle'nin haberine göre ünlü şarkıcı geçtiğimiz gün katıldığı Oscar töreninin after partisinde görenleri şoke etti. Tören katılımcıları Adele'i gördüklerinde oluşan şaşkınlıklarını "Kendine benziyor ama aynı zamanda çok farklı görünüyordu, güzel ama neredeyse tanınmaz", "Çarpıcı ve çok uzun görünüyordu. Boncuklu bir leopar elbisesinin içinde incecik beliyle dikkat çekiyordu." diyerek anlattı. Adele'in Oscar töreninin after partisindeki görüntüsü ise Polonyalı TV sunucusu Kinga Rusin'in sosyal medyada yaptığı paylaşımla ortaya çıktı. İşte yeni Adele...