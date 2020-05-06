Boşandıktan sonra 45 kilo veren dünyaca ünlü şarkıcı Adele, son görüntüsüyle şaşırttı. Adeta iğne ipliğe dönen şarkıcıyı görenler tanımakta zorluk çekti.Son aylarda müziği ile değil de verdiği 45 kilo ile konuşulan Adele, 32. yaşını sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla kutladı. Ünlü şarkıcıyı tanımakta zorlanan takipçileri, "Adele'in en zayıf doğum günü" demekten kendilerini alamadı.