Adele uzun bir aradan sonra “Easy On Me” ile geri döndü!

19 Kasım Cuma günü yayınlanacak yeni albümü “30”un perdelerini aralayan “Easy On Me” şarkısının klibinde Adele, Cannes Grand Prix ödüllü yapımcı Xavier Dolan ile birlikte çalıştı. 2015 yılının en çok dinlenen şarkılarından “Hello”nun klibinin geçtiği evde başlayan yeni klip, Adele’in kaldığı yerden devam ettiği mesajını vurguladı.2015 yılında yayınladığı “25” isimli albümünden sonra ilk kez yeni şarkılarıyla müzikseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanan Adele, daha önce birlikte çalıştığı Greg Kurstin, Max Martin, Shellback ve Tobias Jesso Jr ile tekrar bir araya geldi. Inflo ve Ludwig Göransson ile de ilk defa yeni albümü “30” için stüdyoya girdi.Adele, bu hafta başında yeni albümünü duyurmakla birlikte albüme ilham veren yaşantısını anlattığı bir notu sosyal medyadan paylaşarak büyük ilgi toplamıştı.