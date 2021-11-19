“Easy On Me” ile dinlenme rekorları kıran Adele, ilk defa seslendirdiği “I Drink Wine”, “Hold On” ve “Love Is A Game” isimli yeni şarkıları ile CBS kanalında yayınlanan “Adele One Night Only” programıyla bu sene en çok izlenen eğlence programının sahibi oldu.
Bir çok mecra tarafından Adele’in günümüze kadar yayınladığı en iyi albümü olarak nitelendirilen “30”, Rolling Stone tarafından da beş yıldız aldı. Variety’nin “zengin ve ilgi uyandıran bir koleksiyon” olarak tanımladığı albüme Clash ise “kişisel ve sanatsal bir başarı” notu düştü.
Greg Kurstin, Max Martin, Shellback, Tobias Jesso Jr, Inflo ve Ludwig Göransson isimlerinin yapımcılığını üstlendiği “30” şimdi tüm dijital platformlarda!
Adele'nin merakla beklenen yeni albümü "30" yayınlandı!
Dünyaca ünlü sanatçı Adele’in merakla beklenen dördüncü stüdyo albümü “30” yayınlandı! Billboard listelerine bir numaradan giriş yapan şarkısı “Easy On Me” ile albümün perdelerini aralayan Adele, altı yıllık bir aradan sonra 12 şarkılık “30” ile tekrar hayranlarıyla buluştu.
19.11.2021 16:03 Dünya Magazin