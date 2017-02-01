Adem Kılıççı'da yasak madde

Diğer Sporlar - 01 Şubat 2017 14:59

Londra'da düzenlenen 2012 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 69-75 kiloda boy gösteren ve 5'nci olarak olimpik diplomaya sahip olan Adem Kılıççı'nın doping numunesi pozitif çıktı.dem Kılıççı'nın doping testinin pozitif çıkması sebebiyle 2012 Londra Olimpiyatları'ndan diskalifiye edildiği ve derecesiyle birlikte diplomasının iptal edileceği belirtildi. Konuyla ilgili Uluslararası Boks Federasyonu ve Türkiye Olimpiyat Komitesi'nin kısa süre içerisinde gerekli adımları atacağı ifade edildi.Adem Kılıççı şu sıralar, Survivor 2017 yarışma programında yer alıyor.