Adem, Survivor’dan diskalifiye edilecek mi?

Magazin - 02 Şubat 2017 16:33

Şu sıralar Survivor 2017 yarışmasında yarışan boksör Adem Kılıççı'nın 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda kazandığı derece yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle iptal edilmişti. Bu durumun kesinleşmesinin ardından yarışmacının Survivor’dan elenip elenmeyeceği merak konusu olmuştu.Yakın kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre Adem Kılıççı, Survivor’da yarışmaya devam edecek. Ünlü boksörün göğüs ağrısı nedeniyle aldığı bir ilaçtan dolayı dopingli sayılması ve 2012 yılında yaşanan bu olayın ardından 2015 yılında Dünya Şampiyonu olmasının alınan bu kararda etkili olduğu belirtiliyor.