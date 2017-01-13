Adet çizelgesi hazırlayın!

Uzmanlar bu konuda kadınları uyarıyor ve mutlaka adet takvimi tutmalarını öneriyorlar.

Gecce Kadın - 13 Ocak 2017 11:13

28 günde bir adet olan kadının yumurtlama günü 14, 30 günde bir adet olan kadının yumurtlama günü 16.günde gerçekleşecektir. Bunların yanı sıra adet kanaması 35 günde bir olan kadının yumurtlaması 21.günde olmaktadır. Bu süreçleri takip etmek ve önceden haberdar olmak oldukça önemlidir.



Bütün bunların yanı sıra kadın jinekoloğa gittiğinde doktorun ilk sorduğu soru da budur. Bu tarihin kesin olarak bilinmesi tedavinin teşhisi için oldukça önemlidir. Bu noktada oluşabilecek herhangi bir sağlık sorununda ya da hormonal dengedeki bozukluklar adet takvimi tarihinin kesin takibi ile bu sorunlar erken tespit edilebilir.

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