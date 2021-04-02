Adet öncesi gerginliğe karşı 5 öneri!

PMS (Adet öncesi sendrom), adet öncesi dönemde görülen belirtilere verilen genel addır, hastalık değildir. Ciddi belirtiler çok az oranda görülmekle birlikte, yaşanmaya başladığında anti depresan ve hormon ilaçları kullanılması önerilebilir. Adet döngüsü boyunca meydana gelen östrojen ve progesteron hormonlarının yükseliş ve düşüşleri adet kanaması oluşmasına, yumurtlamaya ve gebe kalmaya olanak sağlar. Ancak bu hormonlardaki ani düşüş ve yükselişler, adet öncesinde aşırı etkilenmeye neden olabilir.PMS belirtileri her kadında farklı şekilde ve şiddetle yaşanabilir. Bazı kadınlar tüm belirtileri yaşarken bazıları sadece birkaç tanesini deneyimleyebilir. Tekrar eden her adet döngüsü öncesi ve adetin ilk bir-iki gününe kadar devam eden şikayetler, hayatı etkileyecek hale geldiğinde bir uzmana danışılarak tedavi için yardım alınması gerekir.Memelerde şişme ve hassasiyetKabızlık veya ishalŞişkinlik hissiKramplar, baş ağrısı, bel ve sırt ağrılarıHalsizlik, ışığa ve sese aşırı hassasiyetRuhsal olarak gözlenen şikayetler; tahammülsüzlük, yorgun hissetme hali, uyku sorunları, konsantrasyon kaybı, kaygı ve çarpıntı, depresyon, hüzün hali, cinsel istek de azalma, ruh hali değişiklikleri olarak sıralanabilir.Belirtileri azaltmak için neler yapılabilir?İlaç, kesinlikle belirtilerin şiddetli hissedilmesi ve bu durumun bir uzman tarafından değerlendirilmesi neticesinde önerilmelidir. Adet öncesi dönemde kafein, sigara, tuz ve şekerden uzaklaşmak gerekir, kalsiyum, magnezyum, vitamin B6, Omega3-6 takviyeleri belirtileri azaltmada yardımcı olur. Düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme ve iyi uyku; depresyon, konsantrasyon azalması ve kaygı sorunlarını azaltmaya yardımcı olur.Her yerim şişti kilo aldım hissi su ve tuz tutulumuna bağlı olur. Bol su içmek, tuzdan uzak durmak faydalı olur.Hüzün hali, duygu durumu değişiklikleri için düzenli egzersiz, yoga, doğada yapılan yürüyüşler, papatya, melisa gibi bitki çayları psikolojik hali düzeltebilir.Ciltte artan yağlanma ve akne oluşumlarını azaltmak için cilt bakımı, cilt temizleme gözenekleri rahatlatıp akne oluşumunu aza indirir.Tatlı krizlerinin artması durumunda çikolata, tatlı yerine kuru meyve, yine orman meyvelerinden oluşan çaylar, az şekerli tatlılara yönelmek doğru olur.Anksiyete alınganlık halleri için kafeinden uzaklaşmak, doğada yürüyüş yapmak, yoga, egzersiz, düzenli uyku değişken ruh haliyle mücadele etmeye yardımcı olur.