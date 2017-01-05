"Adı Efsane"nin 2. fragmanı yayınlandı!

Kanal D’nin çok yakında izleyicisi ile buluşmaya hazırlanan dizisi “Adı Efsane” nin yeni fragmanı yayınlandı.

Dizi - 06 Ocak 2017 05:00
"Adı Efsane"nin 2. fragmanı yayınlandı!
Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Gökçe Bahadır ve Rojda Demirer’in yer aldığı dizinin çekimleri ise tüm hızıyla devam ediyor.

İşte diziden kareler;
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"Herkes ikinci bir şansı hak eder" sloganı ile efsane olacak "Adı Efsane"nin genel hikaye şöyle;

Kariyerinin zirvesindeyken ağır biz kaza geçirip sakatlanan efsane basketbolcu Tarık Aksoy, basketbolu bırakmak zorunda kalır. Ardından sahip olduğu her şeyi birer birer yitiren Tarık, en son çocuklarının velayetini de kaybeder. Tam hayata karşı güvenini kaybetmişken, karşısına çıkan son şans, belki de kızlarını kazanmanın yolu olacaktır.

"Adı Efsane"nin 1. fragmanı;


"Adı Efsane"nin 2. fragmanı;
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