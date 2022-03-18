"Adı Sevgi" dizisine flaş transfer!

Koliba Yapım imzalı “Adı Sevgi” dizisi geçen pazar akşamı yayın hayatına başladı. Eğitim imkanı ellerinden alınan ve çocuk yaşta evliliğe zorlanan kız çocuklarının dramını, idealist, mücadeleci bir öğretmenin gözünden anlatan dizinin yönetmenliğini Sadullah Celen’in yapıyor.Filiz Alpgezmen ve Murat Can Tura kaleme aldığı dizinin kadrosuna flaş bir isim katıldı. Başarılı oyuncu Çağkan Çulha, “Adı Sevgi” dizisinde 3. bölüm itibariyle seyirci karşısına çıkacak. Yakışıklı oyuncu dizide Levent öğretmen karakterine hayat verecek ve Elif (Gizem Güneş) öğretmene yardımcı olacak.Yunus Emre Yıldırımer’in başrolü Gizem Güneş ile paylaştığı “Adı Sevgi”nin oyuncu kadrosunda, Fatih Al, Nihan Büyükağaç, Mehtap Bayri, Okday Korunan, Hande Kaptan, Asya Kasap, Mert Doğan, Serpil Gül, İlker Sami Kılıç, Asena Keskinci, Esat Polat Güler, Kürşat Demir, Ece Koroğlu, Cenk Hakan Köksal, Lara Domaç, Sıla Korkmaz, Arzu Güler, Bora Kırkım, Ozan Güçlü Berfu Öngören ve Bertan Emre Dirikolu yer alıyor.