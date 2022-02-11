'Adı Sevgi' dizisine transfer oldu!

En son ‘Teşkilat’ dizisinde canlandırdığı Roza karakteriyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Lara Domaç, geçtiğimiz bölümlerde diziye veda etmişti. Ayrılık sonrası genç oyuncu, Koliba Film’in yapımcılığını üstlendiği, başrollerini Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş’in paylaştığı ‘Adı Sevgi’ dizisiyle anlaştı.Dizide Fidan isimli bir kızı canlandıracak olan Domaç, lise öğrencisi olarak ekrana gelecek. Yönetmen koltuğunda Sadullah Celen'in oturacağı, senaryosunu ise Filiz Alpgezmen'in kaleme aldığı dizi, yakında ATV’de izleyicisiyle buluşacak..